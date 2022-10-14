Лукашенко: Белоруссии и России не нужна ещё большая эскалация на Украине

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, ни Россия, ни Белоруссия не заинтересованы в ещё большей эскалации украинского конфликта.

Лукашенко рассказал, что уже обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным этот вопрос, и заверил, что власти обеих стран больше всего дорожат жизнью людей. При этом лидер Белоруссии выразил сожаление, что не в силах повлиять на скорейшее окончание украинского конфликта.

"Никто этого не хочет: ни я не хочу, ни Россия. Нам человеческие жизни ценны. Но вы же понимаете, не от нас это зависит", — отметил белорусский лидер на вопрос в интервью Первому каналу.