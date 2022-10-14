По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, ни Россия, ни Белоруссия не заинтересованы в ещё большей эскалации украинского конфликта.
Лукашенко рассказал, что уже обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным этот вопрос, и заверил, что власти обеих стран больше всего дорожат жизнью людей. При этом лидер Белоруссии выразил сожаление, что не в силах повлиять на скорейшее окончание украинского конфликта.
"Никто этого не хочет: ни я не хочу, ни Россия. Нам человеческие жизни ценны. Но вы же понимаете, не от нас это зависит", — отметил белорусский лидер на вопрос в интервью Первому каналу.
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