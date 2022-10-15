Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Россия может "убить" спутниковую систему Starlink на Украине, невзирая на её защиту.
Как подчеркнул миллиардер, несмотря на то, что в Starlink вложено множество ресурсов для защиты системы спутникового интернета, он может прекратить свою работу.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американского разработчика о том, что Россия в состоянии "уничтожить" Европу и США всего за 30 минут ядерным ударом. Правда, добавил, что может случиться и "наоборот".
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.