Маск: Россия пытается "убить" систему спутникового интернета Starlink на Украине

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Россия может "убить" спутниковую систему Starlink на Украине, невзирая на её защиту.

Как подчеркнул миллиардер, несмотря на то, что в Starlink вложено множество ресурсов для защиты системы спутникового интернета, он может прекратить свою работу.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американского разработчика о том, что Россия в состоянии "уничтожить" Европу и США всего за 30 минут ядерным ударом. Правда, добавил, что может случиться и "наоборот".