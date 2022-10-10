Американский миллиардер Илон Маск заявил, что вероятность мирового конфликта с применением ядерного оружия стремительно растёт.
"Вероятность ядерной войны стремительно возрастает", — написал Маск на своей странице в соцсетях.
Миллиардер вновь призвал мировых лидеров, в том числе и США, урегулировать ситуацию дипломатическим путём.
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