Илон Маск: вероятность ядерной войны стремительно растёт

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что вероятность мирового конфликта с применением ядерного оружия стремительно растёт.

"Вероятность ядерной войны стремительно возрастает", — написал Маск на своей странице в соцсетях.

Миллиардер вновь призвал мировых лидеров, в том числе и США, урегулировать ситуацию дипломатическим путём.