Илон Маск: России хватит 30 минут на уничтожение США и Европы

Американский миллиардер Илон Маск, который то поддерживает Украину, поставляя ей системы Starlink, то выступает со здравым предложением о необходимости признать Крым российской территорией и таким образом запустить переговорный процесс между Москвой и Киевом, сегодня вновь "отметился" в соцсети постом на тему бушующего в Европе конфликта.

"России хватит 30 минут, чтобы полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом, — написал Маск, добавив: — И наоборот".

По словам бизнесмена, его очень удивляет, что "много людей" как будто бы не знают том, что применение такого оружия — "полное безумие":

"Даже тот факт, что до таких разговоров и такой ситуации в мире вообще дошло, — это тоже безумие", — считает Маск.