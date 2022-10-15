Американский миллиардер Илон Маск, который то поддерживает Украину, поставляя ей системы Starlink, то выступает со здравым предложением о необходимости признать Крым российской территорией и таким образом запустить переговорный процесс между Москвой и Киевом, сегодня вновь "отметился" в соцсети постом на тему бушующего в Европе конфликта.
"России хватит 30 минут, чтобы полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом, — написал Маск, добавив: — И наоборот".
По словам бизнесмена, его очень удивляет, что "много людей" как будто бы не знают том, что применение такого оружия — "полное безумие":
"Даже тот факт, что до таких разговоров и такой ситуации в мире вообще дошло, — это тоже безумие", — считает Маск.
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