Макей: не стоит паниковать из-за объявленного в Белоруссии режима КТО

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал не паниковать из-за объявленного в республике режима контртеррористической операции (КТО). Он заявил, что одну фразу из его интервью выхватили интернет-ресурсы, которые и "раскрутили конспирологические теории".

Дипломат уточнил, что мероприятия контртеррористического характера проводятся по поручению президента Александра Лукашенко, озвученного им публично.