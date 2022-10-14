Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал не паниковать из-за объявленного в республике режима контртеррористической операции (КТО). Он заявил, что одну фразу из его интервью выхватили интернет-ресурсы, которые и "раскрутили конспирологические теории".
Дипломат уточнил, что мероприятия контртеррористического характера проводятся по поручению президента Александра Лукашенко, озвученного им публично.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.