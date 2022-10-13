По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, правительство её страны приняло решение направить Украине очередной пакет военной помощи.
Каллас пообещала, что боеприпасы и обмундирование Эстония передаст Киеву в самые сжатые сроки.
Эстонский премьер-министр призвала всех усилить военную поддержку Украины, назвав это "путём к миру".
"Правительство только что одобрило новый пакет военной помощи Украине. Эстония поставит Украине артиллерийские и противотанковые боеприпасы, зимнее обмундирование, а также бронепластины и бронежилеты. Мы доставим их быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", — написала Каллас в своих соцсетях.
Общая сумма военной помощи, уже предоставленной Эстонией Украине, равна более 255 миллионам евро.
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