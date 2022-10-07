Украина получит новый пакет военной помощи от Эстонии

Согласно сообщению главы министерства обороны Эстонии Ханно Певкур, его страна готовится предоставить Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе эстонского оборонного ведомства.

В него войдут противотанковые и артиллерийские боеприпасы, а также армейское обмундирование, в частности, зимние комплекты и бронежилеты.

Как сообщили в Минобороны Эстонии, Украина уже получила от них военную помощь общей стоимостью свыше 255 миллионов евро.