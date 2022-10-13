Президент РФ Путин: мир становится по-настоящему многополярным

В Азии формируются новые центры силы, которые играют существенную роль в переходе к многополярному мироустройству, сообщил российский лидер Владимир Путин.

На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) он отметил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии предпринимают все усилия, способствующие мировому экономическому росту.

"Мир становится по-настоящему многополярным", — подчеркнул глава РФ.

Как пояснил Путин, Москва намерена и дальше создавать открытое пространство для взаимовыгодных торговых и инвестиционных сделок. Азия должна развиваться и процветать, считает российский президент.

По его словам, РФ совместно с представителями азиатских государств продолжит формировать систему безопасности, базирующуюся на нормах международного права.

Ранее Путин заявил, что мир не может основываться на диктате одной страны, "возомнившей себя Господом Богом или даже выше него".