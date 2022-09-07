Путин: мир не должен быть основан на диктате страны, возомнившей себя Богом

Мир должен быть справедливым и не основываться на диктате одной страны, возомнившей себя Господом Богом или даже выше него. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, Россия продолжит бороться за свой суверенитет и будет сотрудничать с любыми государствами в этом направлении. Он отметил, что международное право сейчас попирается. При этом Путин подчеркнул: попирает его не Россия, а страна, которая развязала войну в Ираке и Югославии.

"Мы много раз заявляли: наше представление о многополярности таково, что мир не должен быть основан на диктате одной страны", — сказал президент РФ.

Он также напомнил, что в ходе косовского конфликта ООН разрешила, чтобы часть страны объявила себя независимым государством.

"Это касалось Косово. Почему не может касаться ДНР и ЛНР?" — высказался Путин.

Как пояснил российский лидер, с точки зрения международного права государство может быть признано независимым после подписания договора.