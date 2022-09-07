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Путин: мир не должен быть основан на диктате страны, возомнившей себя Богом

Мир

Мир должен быть справедливым и не основываться на диктате одной страны, возомнившей себя Господом Богом или даже выше него. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Путин: мир не должен быть основан на диктате страны, возомнившей себя Богом

По его словам, Россия продолжит бороться за свой суверенитет и будет сотрудничать с любыми государствами в этом направлении. Он отметил, что международное право сейчас попирается. При этом Путин подчеркнул: попирает его не Россия, а страна, которая развязала войну в Ираке и Югославии.

"Мы много раз заявляли: наше представление о многополярности таково, что мир не должен быть основан на диктате одной страны", — сказал президент РФ.

Он также напомнил, что в ходе косовского конфликта ООН разрешила, чтобы часть страны объявила себя независимым государством.

"Это касалось Косово. Почему не может касаться ДНР и ЛНР?" — высказался Путин.

Как пояснил российский лидер, с точки зрения международного права государство может быть признано независимым после подписания договора.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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