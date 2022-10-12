Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что способность США помогать Европе в условиях энергетического кризиса ограничена.
В США признали, что Европу ждут сложные времена. Особенно непросто придётся европейцам в эту зиму. Сложным ожидается и весь 2023 год.
"Мы очень тесно работаем с Европой, наше министерство энергетики, чтобы попытаться выяснить, как Европа может удовлетворить свои потребности, прежде всего в природном газе. В это вовлечена и Канада", — объяснила Йеллен.
Представитель американского финансового ведомства сказала, что США не в силах удовлетворить запросы Европы на энергоресурсы "с учетом нехватки сжиженного природного газа".
Ранее сообщалось, что Netflix презентовал трейлер нового сериала о тревожном будущем Европы, отказавшейся от российского газа.
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