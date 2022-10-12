В Минфине США объяснили, что не смогут помогать Европе из-за нехватки СПГ

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что способность США помогать Европе в условиях энергетического кризиса ограничена.

В США признали, что Европу ждут сложные времена. Особенно непросто придётся европейцам в эту зиму. Сложным ожидается и весь 2023 год.

"Мы очень тесно работаем с Европой, наше министерство энергетики, чтобы попытаться выяснить, как Европа может удовлетворить свои потребности, прежде всего в природном газе. В это вовлечена и Канада", — объяснила Йеллен.

Представитель американского финансового ведомства сказала, что США не в силах удовлетворить запросы Европы на энергоресурсы "с учетом нехватки сжиженного природного газа".

Ранее сообщалось, что Netflix презентовал трейлер нового сериала о тревожном будущем Европы, отказавшейся от российского газа.