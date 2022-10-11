Netflix презентовал трейлер нового сериала о тревожном будущем Европы, отказавшейся от российского газа.
В ролике показаны кадры ледяных бунтов. Европейцы в фильме пытаются выжить в условиях низких температур. На контрасте показана жизнь властных элит, которые наслаждаются комфортом и теплом.
Новинку киноиндустрии прокомментировала Маргарита Симоньян.
"Если начало истории можно было посмотреть только по подписке, то с 1 декабря "продолжение" увидят во всех домах Европы. Западные создатели кризисов никогда не подводят свою публику!" — написала главный редактор RT в своём микроблоге.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия готова к зиме.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.