Netflix снял сериал о замерзающей Европе без российского газа

Netflix презентовал трейлер нового сериала о тревожном будущем Европы, отказавшейся от российского газа.

В ролике показаны кадры ледяных бунтов. Европейцы в фильме пытаются выжить в условиях низких температур. На контрасте показана жизнь властных элит, которые наслаждаются комфортом и теплом.

Новинку киноиндустрии прокомментировала Маргарита Симоньян.

"Если начало истории можно было посмотреть только по подписке, то с 1 декабря "продолжение" увидят во всех домах Европы. Западные создатели кризисов никогда не подводят свою публику!" — написала главный редактор RT в своём микроблоге.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия готова к зиме.