По сообщению министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, на армянско-азербайджанскую границу прибудет миссия Евросоюза.
Мирзоян отметил, что это решение принято по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона.
"Была встреча в Праге, там была достигнута готовность о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы узнать факты, потом у них, наверное, будет доклад", — сказал Мирзоян в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.