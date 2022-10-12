Глава МИД Армении: на армянско-азербайджанскую границу прибудет миссия ЕС

По сообщению министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, на армянско-азербайджанскую границу прибудет миссия Евросоюза.

Мирзоян отметил, что это решение принято по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона.

"Была встреча в Праге, там была достигнута готовность о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы узнать факты, потом у них, наверное, будет доклад", — сказал Мирзоян в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.