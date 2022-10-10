Эрдоган: Запад ошибся при оценке последствий конфликта на Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что западные лидеры неправильно оценили последствия событий на Украине.

"Новая эра превращается в век конфликтов, а не в век процветания", — подчеркнул президент во время выступления в Анкаре.

Вместе с этим он предупредил, что проблема социального неравенства обострится. Также руководитель республики указал на угрозу гуманитарного кризиса.

По мнению Эрдогана, пострадают и страны Запада. Лидер напомнил о высоком уровне инфляции. Ещё глава Турции предсказал радикальные политические изменения.

Ранее президент предупредил, что Европа столкнётся с серьёзными трудностями из-за энергетического кризиса.