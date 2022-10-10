Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что западные лидеры неправильно оценили последствия событий на Украине.
"Новая эра превращается в век конфликтов, а не в век процветания", — подчеркнул президент во время выступления в Анкаре.
Вместе с этим он предупредил, что проблема социального неравенства обострится. Также руководитель республики указал на угрозу гуманитарного кризиса.
По мнению Эрдогана, пострадают и страны Запада. Лидер напомнил о высоком уровне инфляции. Ещё глава Турции предсказал радикальные политические изменения.
Ранее президент предупредил, что Европа столкнётся с серьёзными трудностями из-за энергетического кризиса.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.