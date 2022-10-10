Эрдоган о проблемах поставок газа в ЕС: "Как пройдёт эта зима?"

Президент Турции Реджеп Эрдоган спрогнозировал трудную для Европы зиму из-за ситуации с российским газом.

По мнению турецкого политика, ограничение поставок голубого топлива из России сулит серьёзные проблемы.

"Сейчас вся в Европа задается вопросом: "Как пройдет эта зима?", — заявил Эрдоган на брифинге.

Он подчеркнул, что с энергоресурсами в Турции ситуация стабильная.