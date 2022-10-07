Путин и Эрдоган обсудили по телефону события на Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган побеседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Руководители поговорили об отношениях стран и конфликте на Украине.

По информации агентства Anadolu, в канцелярии Эрдогана отметили, что он в ходе диалога обратил внимание на готовность Анкары помогать с завершением украинского кризиса.

Ранее глава республики во время брифинга заявлял, что Греция попросила Вашингтон поддержать её в схватке с Турцией. Как подчеркнул лидер страны, её власти в любом случае продолжат защищать суверенитет государства.