Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Организации-иноагенту "Мемориал"* присуждена Нобелевская премия мира
Лидер Литвы Науседа призвал Европу создать "систему устрашения" России
Депутат Лантратова предложила возродить курсы НВП для молодёжи
Климатолог Терешонок: россиянам стоит готовиться к погодным аномалиям зимой
Клишас призвал обсудить вопрос уголовной ответственности за отказ от мобилизации
Мобилизованный житель Югры устроил скандал: "Почему нас призвали, а их нет?"
iDNES об идее отобрать у РФ Калининград: "С русскими лучше так не шутить"
Врач Соломатина: частое употребление газировки может привести к деменции
Варшавский институт: жители Польши находятся во власти пропаганды Путина

Путин и Эрдоган обсудили по телефону события на Украине

Мир

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган побеседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Руководители поговорили об отношениях стран и конфликте на Украине.

По информации агентства Anadolu, в канцелярии Эрдогана отметили, что он в ходе диалога обратил внимание на готовность Анкары помогать с завершением украинского кризиса.

Ранее глава республики во время брифинга заявлял, что Греция попросила Вашингтон поддержать её в схватке с Турцией. Как подчеркнул лидер страны, её власти в любом случае продолжат защищать суверенитет государства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева., Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.

Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО
Сенатор Полетаев: в Республике Алтай не призвали ни одного человека
Общество
Сенатор Полетаев: в Республике Алтай не призвали ни одного человека
Мир. Новости мира
Баширов: США перестанут поддерживать Киев, когда Европа полностью разорится
Мир. Новости мира
Newsweek: ответом Запада должно стать уничтожение Путина и России
Ольга Лебедева Рецепт для СВО: Госдума может в один день возродить СМЕРШ Ольга Лебедева Любовь Степушова Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20 Любовь Степушова Сергей Лебедев ООН — проводник политики НАТО, но нужна ли она сегодня России Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России
Мир. Новости мира
Девять членов ОАГ не поддержали резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию
Бойцы ВДВ РФ захватили технику НАТО в ходе боев на Херсонском направлении
Силовые структуры
Бойцы ВДВ РФ захватили технику НАТО в ходе боев на Херсонском направлении
Последние материалы
Мобилизованный житель Югры устроил скандал: "Почему нас призвали, а их нет?"
iDNES об идее отобрать у РФ Калининград: "С русскими лучше так не шутить"
Врач Соломатина: частое употребление газировки может привести к деменции
Варшавский институт: жители Польши находятся во власти пропаганды Путина
Сладков: пленные украинцы из ВСУ проходят "детектор лжи"
Соловьёв призвал начать призывать в армию военных, а не резервистов
Глава Европарламента: страны ЕС должны поставлять Украине тяжёлое вооружение
В Татарстане 22-летняя девушка получила повестку из военкомата
Die Freitag: западные СМИ не могут подозревать США в подрыве "Северных потоков"
Трое грабителей напали на инкассаторов в Орске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников