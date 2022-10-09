Американские власти открещиваются от причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток" и не признают, что снабжали Киев разведданными для атаки на Крымский мост.
Но если подобные теракты сойдут Вашингтону с рук, Соединённые Штаты на этом не остановятся.
"Запад развязал "Первую инфраструктурную войну". Если можно взрывать "Северные потоки" и Крымский мост, значит можно разрушать и остальное", — заявил политолог Марат Баширов.
Эксперт предположил, что этим Белый дом не ограничится, а вскоре и вовсе может сделать практику терактов чужими руками частью официальной политики.
"Кто-то напишет, что они перешли Рубикон, пересекли "красную линию", но это уже не отражает статус момента, они пошли дальше", — уверен аналитик.
Ранее военкор Роман Сапоньков предположил, что взрыв на Крымском мосту произошёл в результате ракетной атаки.
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Вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой рассказал об украинских объектах, которые надо уничтожить в ответ на теракт на Крымском мосту.