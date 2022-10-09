Баширов: США начали "Первую инфраструктурную войну", взорвав газопроводы и мост

Американские власти открещиваются от причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток" и не признают, что снабжали Киев разведданными для атаки на Крымский мост.

Но если подобные теракты сойдут Вашингтону с рук, Соединённые Штаты на этом не остановятся.

"Запад развязал "Первую инфраструктурную войну". Если можно взрывать "Северные потоки" и Крымский мост, значит можно разрушать и остальное", — заявил политолог Марат Баширов.

Эксперт предположил, что этим Белый дом не ограничится, а вскоре и вовсе может сделать практику терактов чужими руками частью официальной политики.

"Кто-то напишет, что они перешли Рубикон, пересекли "красную линию", но это уже не отражает статус момента, они пошли дальше", — уверен аналитик.

Ранее военкор Роман Сапоньков предположил, что взрыв на Крымском мосту произошёл в результате ракетной атаки.