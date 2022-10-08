Военкор Сапоньков о ЧП на Крымском мосту: "это не теракт, а прилёт"

Российский военный журналист Роман Сапоньков уверен, что причиной взрыва на Крымском мосту стал не грузовик, а ракетный удар ВСУ.

"Я более чем уверен — это не теракт, а прилёт", — написал репортёр в своём Telegram-канале.

По его словам, атака специально была совершена во время прохода состава с топливом, а грузовой автомобиль мог случайно оказаться в эпицентре взрыва.

"Если это подрыв сверху дорожного полотна, будет характерная воронка. Если снизу, то пролёты сложит", — пояснил корреспондент.

Он призвал дождаться новых фотографий с Крымского моста, которые смогут прояснить причину происшествия.