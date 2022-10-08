Разгоревшийся после взрыва цистерны с топливом на Крымском мосту пожар удалось потушить. Сейчас специалисты оценивают полученный переправой ущерб.
Как удалось выяснить к настоящему моменту, на мосту взорвался грузовик, и взрыв стал причиной возгорания нескольких вагонов проходящего состава с горюче-смазочными материалами.
В результате происшествия обрушились несколько автомобильных пролетов, но судоходство в Керченском проливе из-за ЧП на мосту не останавливалось.
По словам местных властей, на полуострове достаточно продовольствия и топлива, а паромная переправа будет запущена в ближайшее время.
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