"Я хочу российские газ и нефть": акции протеста прошли в городах Европы

В европейских городах в субботу прошли акции протеста — в Берлине, в Париже, в Вене, в Риме, в Праге. Участники акций протестовали против резкого падения уровня жизни.

В частности, в столице Германии акция против "антисоциальной политики властей" прошла перед зданием парламента страны — бундестага. Организатором акции выступила правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Митингующие требовали отмены антироссийских санкций, обеспечения дешёвыми энергоносителями, ремонта и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Многие демонстранты пришли с немецкими и российскими флагами.

На плакатах было указано: "Я хочу российские газ и нефть", "Тот, кто молчит сегодня — замёрзнет завтра", также были призывы к отставке правительства. У некоторых участников на плакатах были русские надписи, например, "Мир и дружба с Россией", сообщает "Прайм".

По оценкам полиции, в демонстрации приняли участие около восьми тысяч человек. По данным организаторов, митингующих было около десяти тысяч.

В Париже в манифестации с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона приняли участие тысячи человек.

В Праге, по данным полиции, собрались семь-восемь тысяч человек. Они выразили недовольство правительством из-за слабой поддержки населения в условиях резкого падения жизненного уровня. Участники акции протестовали из-за роста цен на товары и услуги, прежде всего, на энергоносители.

В Вене состоялся митинг в поддержку политического и военного нейтралитета Австрии, а также за отмену антироссийских санкций, снижение цен и против инфляции.

А в Риме тысячи человек приняли участие в акции, организованной Всеобщей итальянской конфедерацией труда.