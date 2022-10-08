В европейских городах в субботу прошли акции протеста — в Берлине, в Париже, в Вене, в Риме, в Праге. Участники акций протестовали против резкого падения уровня жизни.
В частности, в столице Германии акция против "антисоциальной политики властей" прошла перед зданием парламента страны — бундестага. Организатором акции выступила правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Митингующие требовали отмены антироссийских санкций, обеспечения дешёвыми энергоносителями, ремонта и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Многие демонстранты пришли с немецкими и российскими флагами.
На плакатах было указано: "Я хочу российские газ и нефть", "Тот, кто молчит сегодня — замёрзнет завтра", также были призывы к отставке правительства. У некоторых участников на плакатах были русские надписи, например, "Мир и дружба с Россией", сообщает "Прайм".
По оценкам полиции, в демонстрации приняли участие около восьми тысяч человек. По данным организаторов, митингующих было около десяти тысяч.
В Париже в манифестации с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона приняли участие тысячи человек.
В Праге, по данным полиции, собрались семь-восемь тысяч человек. Они выразили недовольство правительством из-за слабой поддержки населения в условиях резкого падения жизненного уровня. Участники акции протестовали из-за роста цен на товары и услуги, прежде всего, на энергоносители.
В Вене состоялся митинг в поддержку политического и военного нейтралитета Австрии, а также за отмену антироссийских санкций, снижение цен и против инфляции.
А в Риме тысячи человек приняли участие в акции, организованной Всеобщей итальянской конфедерацией труда.
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