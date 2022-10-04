Руководитель МИД Польши Збигнев Рау сообщил, что выплата репараций со стороны Германии положительно повлияет на отношения Варшавы и Берлина. Также министр во время пресс-конференции по итогам беседы с немецкой коллегой Анналеной Бербок рассказал о травмах, которые возникли из-за имперского курса ФРГ.
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