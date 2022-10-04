Польский министр Рау: репарации улучшат отношения Варшавы и Берлина

Руководитель МИД Польши Збигнев Рау сообщил, что выплата репараций со стороны Германии положительно повлияет на отношения Варшавы и Берлина. Также министр во время пресс-конференции по итогам беседы с немецкой коллегой Анналеной Бербок рассказал о травмах, которые возникли из-за имперского курса ФРГ.