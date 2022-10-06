Медведев: Украина — инструмент Запада, стремящегося к уничтожению России

Коллективный Запад хочет уничтожить Россию, используя Украину в качестве технического инструмента для достижения своей цели. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На заседании Генерального совета "Единой России" он подчеркнул, что США и другие западные страны намерены бороться с РФ в том числе путём ослабления государств, входящих в состав Европейского союза.

"Украина здесь не более чем технический инструмент", — указал политик.

По его словам, украинские граждане для Запада — расходный материал. Он также добавил, что Россия не собирается сворачивать со своего пути. Демилитаризация Украины продолжится, заключил Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин обвинил западные страны в попытке "разграбить мир". Как отмечает National Interest, слова российского лидера указывают на его стремление свергнуть "замкнутый и деспотичный миропорядок", возглавляемый коллективным Западом.