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NI: президент РФ Путин намерен покончить с миропорядком во главе с Западом

Мир

Речь российского лидера Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ указывает на его стремление свергнуть миропорядок, возглавляемый Западом. Об этом пишет National Interest.

NI: президент РФ Путин намерен покончить с миропорядком во главе с Западом

По мнению автора материала Марка Эпископоса, выступление президента России — логическая кульминация антизападных взглядов Кремля. Как пояснил обозреватель, Москва резко осуждает Запад за работорговлю, разграбление Африки, геноцид индейских племён, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

"Посыл Путин понятен: РФ борется за свержение замкнутого и деспотичного миропорядка во главе с Западом", — сказано в материале.

30 сентября российский президент подписал договоры о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав страны. Перед торжественной церемонией он выступил с речью, в которой обвинил западные страны в попытке "разграбить мир". Путин подчеркнул: основанный Западом миропорядок является полным обманом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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