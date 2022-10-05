Анкара предлагает использовать турецкую платёжную систему Troy в качестве альтернативы российской системе "Мир", сообщает Aydınlık.
По информации издания, Центральные банки Турции и РФ приступили к обсуждению такой возможности. Отмечается, что изменения позволят перевести транзакции под прямой контроль Анкары. Тогда США не смогут оказывать давление на работу банковских организаций, подчёркивается в материале.
При этом Aydınlık уточняет, что туристы, работающие в РФ, смогут расплачиваться в турецких магазинах с помощью карты Troy.
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