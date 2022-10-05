Aydınlık: Турция и РФ обсуждают использование системы TROY вместо "Мир"

Анкара предлагает использовать турецкую платёжную систему Troy в качестве альтернативы российской системе "Мир", сообщает Aydınlık.

По информации издания, Центральные банки Турции и РФ приступили к обсуждению такой возможности. Отмечается, что изменения позволят перевести транзакции под прямой контроль Анкары. Тогда США не смогут оказывать давление на работу банковских организаций, подчёркивается в материале.

При этом Aydınlık уточняет, что туристы, работающие в РФ, смогут расплачиваться в турецких магазинах с помощью карты Troy.