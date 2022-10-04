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Эксперт Васильев допустил участие Илона Маска в президентских выборах 2024 года

Мир

Американский предприниматель Илон Маск, скорее всего, заинтересован в выстраивании политической карьеры. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление бизнесмена об урегулировании украинского конфликта.

Эксперт Васильев допустил участие Илона Маска в президентских выборах 2024 года

По словам эксперта, Маск осознаёт, что экономика США стремительно катится в рецессию. Предприниматель отражает интересы специалистов наукоёмкой отрасли, требующих прекращения военной помощи Киеву, указал Васильев.

Как пояснил специалист, Украина тормозит научно-технический процесс в США.

"С моей точки зрения, Маск, наверное, всерьёз задумывается об участии в президентских выборах 2024 года. Штатам нужны свежие фигуры. В своё время экс-глава США Дональд Трамп тоже пришёл как фигура со стороны. Сейчас, может быть, об этом размышляет и Маск. Его высказывания об украинском конфликте свидетельствуют о том, что он готов предложить своё видение", — сказал Васильев.

Он считает, что Маск, став участником политического процесса, сможет "разрулить" кризисную ситуацию вокруг Украины. Американский бизнесмен всегда успешно реализует свои проекты, поэтому мир должен следить за его карьерой, заключил эксперт.

Ранее Маск заявил, что Украине необходимо оставаться нейтральным государством. Он порекомендовал провести новые референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН. Кроме того, американский предприниматель признал Крым частью РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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