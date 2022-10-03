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Киев не дождался бунта в России — весь "протестный актив" сбежал от мобилизации

Мир

Киевский режим крайне разочарован тем, что жители России отказываются бунтовать против частичной мобилизации.

Киев не дождался бунта в России — весь "протестный актив" сбежал от мобилизации

Украинские спецслужбы прилагали массу усилий, чтобы раздуть протестную активность в российских соцсетях. Специалисты Центров информационно-психологических операций ВСУ внедрялись в чаты и Telegram-каналы, где общались мобилизованные россияне, пытаясь организовать митинги в России.

"Киевские власти разочарованы низкой протестной активностью граждан России, антимобилизационный кейс провалился, обстановку в стране раскачать не удалось", — передаёт издание Царьград слова источника в администрации Владимира Зеленского.

Как оказалось, основной "протестные актив", который и должен был устраивать Майдан в РФ, спешно покинул страну, как только Владимир Путин заявил о частичной мобилизации.

Накануне украинцам рассказали, что российскую крылатую ракету Х-55 "можно сбить криком"

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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