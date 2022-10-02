На оружейной выставке в Полтаве украинцам показали советскую и российскую стратегическую крылатую ракету X-55 и рассказали, что её "можно сбить криком".
Любопытно, что после распада СССР некоторая часть ракет Х-55 досталась Украине, и Киев с радостью начал торговать этим оружием. Несколько боеприпасов, в обход международных санкций, были проданы в Китай и Иран, а остальными украинские власти расплатились с Россией за поставку природного газа.
Как рассказал экскурсовод полтавского музея, Х-55 "можно сбить криком и она, в лучшем случае, взорвётся в воздухе". В доказательство своих слов мужчина крикнул на представленный макет, у которого тут же сложилась боевая часть.
"Так что, если к вам прилетела ракета, это значит, что вы плохо кричали!", — иронизируют над идей украинцы в соцсетях.
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