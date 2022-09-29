TNI: Путин вынуждает США признать новый миропорядок

Необратимость утраты Америкой мировой гегемонии очевидна, поскольку незападный мир настроен против неё. Всё произойдёт уже в течение ближайшего десятилетия, прогнозируют западные аналитики.

Тем не менее у США есть ещё шансы добиться устраивающего их миропорядка, если уступить в ряде позиций, пишет в своём материале для издания The National Interest бывший статс-секретарь министерства иностранных дел Дании Йорген Эрстрём Мёллер.

Он обратил внимание на слова российского президента Владимира Путина о "частичной мобилизации" российских резервистов и референдумах и усмотрел угрозу применения ядерной силы.

Он также высказал озабоченность по этому поводу, но подчеркнул, что США именно сейчас могут вывести мир из хаоса, "созданного Россией” в равной степени так же, как и бездарным управлением и внешней политикой самих американцев. Впрочем вероятность поведения в рамках здравого смысла со стороны США крайне мала, поэтому можно порассуждать сугубо теоретически.

У Запада на самом деле есть только два варианта:

укрепить роль Америки как бесспорного лидера, предоставив ей право вести мир к модели, отражающей их ценности; осознать, что мир изменился так, что США не единственные создатели правил на планете, и спокойно отстаивать свои национальные интересы.

Америка однозначно высказалась за первый вариант, но не факт, что он ей на пользу. Да и всему остальному миру — тоже.

В связи с недавним саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились с Владимиром Путиным. В целом никто из них не осуждал СВО, а заявления на тему Украины были общими и обтекаемыми.

"Скорее всего, Америке нужно будет прикрутить градус навязывания своих ценностей за границей в качестве ориентира американской внешней политики", — считает автор, добавляя: "Очевидно, что американские политики такое не осилят. Но альтернатива ведь состоит в том, что нынешний военный конфликт рискует перерасти во что-то гораздо худшее".

Остальной мир считает, что пришло время иметь гораздо больше влияния в процессе принятия решений, которые отражали бы его коренные интересы.

"Если США сейчас всё-таки смогут задавить РФ, то пробудут гегемоном ещё какое-то время. А после мир "забирают" страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны (EMDE) — так что у Соединённых Штатов не так много времени на принятие решения. Либо реконструкция глобальной системы, либо упорная борьба за интересы Америки и Европы с риском угробить весь мир — третьего не дано", — заключил Йорген Эрстрём Мёллер.