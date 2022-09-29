Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ишингер призвал не спекулировать на теме ЧП на "Северных потоках"
Рожин: интенсивные бои за Купянск продолжаются, ситуация сложнейшая
ВСУ обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, ранены дети
По военным целям в Днепропетровске и Запорожье ВС РФ нанесена серия ударов
Соловьёв поправил Володина: в России не объявлена мобилизация
ЕС планирует ввести ограничения на контракты с нефтяными компаниями РФ
Боевики ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра
Трамп заявил, что повреждения "Северных потоков" могут привести к войне
Стремоусов: Украина перестала существовать как проект США

Силовики ЛНР перехватили разговор сотрудника СБУ об убийстве Захарченко

Мир

Перехваченный разговор сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) с агентом позволил открыть новые обстоятельства убийства первого руководителя ДНР Александра Захарченко.

Силовики ЛНР перехватили разговор сотрудника СБУ об убийстве Захарченко

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры ЛНР, представитель СБУ Александр Киященко, обсуждая с агентом подготовку нового теракта, завёл разговор о смерти Захарченко.

"Киященко рассказал подробности организации теракта в ДНР, в котором погиб первый глава республики", — сказал источник агентства.

Он подчеркнул: в ходе телефонного разговора выяснилось, что убийце Захарченко заплатили пять миллионов рублей.

В феврале 2022 года российский лидер Владимир Путин заявил, что первый руководитель Донецкой Народной Республики был убит сотрудником украинских спецслужб. Президент РФ назвал это преступление "прямым политическим убийством".

Захарченко погиб 31 августа 2018 года во время взрыва в кафе "Сепар" в Донецке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России

Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.

Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России
При взрывах "Северных потоков" замечены корабли и диверсанты НАТО
Мир. Новости мира
При взрывах "Северных потоков" замечены корабли и диверсанты НАТО
Военные новости
Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять
Силовые структуры
WarGonzo: штурмовые колонны ВСУ у Торского готовят прорыв под Красным Лиманом
Сергей Лебедев Адюльтеры и разводы не пошатнут британскую монархию Сергей Лебедев Ольга Лебедева США вынуждают Киев идти ва-банк. Зачем — непонятно Ольга Лебедева Любовь Степушова Уклонист от мобилизации приехал в Казахстан. Перспективы жизни — изгой Любовь Степушова
Силовые структуры
Минобороны РФ: армия Украины провалила наступление на Красный Лиман
Мир. Новости мира
Подоляк: военные действия закончатся через три месяца после падения Донецка
Пентагон случайно раскрыл ложь Зеленского о поставках ЗРК NASAMS на Украину
Мир. Новости мира
Пентагон случайно раскрыл ложь Зеленского о поставках ЗРК NASAMS на Украину
Последние материалы
Боевики ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра
Трамп заявил, что повреждения "Северных потоков" могут привести к войне
Стремоусов: Украина перестала существовать как проект США
Украинские военные обстреляли Золотое-5, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS
Пентагон заявил, что поставки новых HIMARS Киеву рассчитаны на несколько лет
Предоставлено видео, как ракета "Искандер-М" уничтожает штаб ВСУ под Изюмом
Aydınlık: в Турции прошли протесты против запрета российской системы "Мир"
Всемирный банк передал экстренную помощь Украине в размере $11 млрд
Володин: закон запрещает выезд из РФ военнообязанным россиянам
Токаев исключил День первого президента Казахстана из госпраздников страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников