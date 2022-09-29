Силовики ЛНР перехватили разговор сотрудника СБУ об убийстве Захарченко

Перехваченный разговор сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) с агентом позволил открыть новые обстоятельства убийства первого руководителя ДНР Александра Захарченко.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры ЛНР, представитель СБУ Александр Киященко, обсуждая с агентом подготовку нового теракта, завёл разговор о смерти Захарченко.

"Киященко рассказал подробности организации теракта в ДНР, в котором погиб первый глава республики", — сказал источник агентства.

Он подчеркнул: в ходе телефонного разговора выяснилось, что убийце Захарченко заплатили пять миллионов рублей.

В феврале 2022 года российский лидер Владимир Путин заявил, что первый руководитель Донецкой Народной Республики был убит сотрудником украинских спецслужб. Президент РФ назвал это преступление "прямым политическим убийством".

Захарченко погиб 31 августа 2018 года во время взрыва в кафе "Сепар" в Донецке.