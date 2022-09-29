МО Казахстана опровергло информацию о переброске военной техники в Россию

Информация, распространяемая в соцсетях о том, что Казахстан якобы перебрасывает военную технику в Россию, не соответствует действительности. Об этом заявили в министерстве обороны страны.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором показана идущая колонна военной техники. В подписи к нему указано, что техника якобы направляется из Казахстана в Россию по соглашению президентов двух стран.

В пресс-службе министерства обороны Казахстана данную информацию опровергли, объяснив, что это не отправка казахстанской техники в РФ, а переброска для совместных учений ОДКБ, которые проходят с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алма-Атинской областях.