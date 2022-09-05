Хакерам удалось получить документы, которые подтверждают продажу для Вооружённых сил Украины (ВСУ) советского оружия Казахстана.
Об этом рассказала участница украинской хакерской группы "Берегини" в специальном для стрима RT.
По её словам, хакеры смогли получить соответствующие документы и опубликовали их.
Собеседник канала также выразила надежду, что казахскому правительству это помогло принять правильное решение о прекращении поставок.
Ранее посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский извинился за оскорбительные слова в адрес русских.
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