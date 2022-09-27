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The Hill Times: конфликт на Украине начался с Ирака из-за США

Мир

Страны коллективного Запада отказываются проводить параллели между Ираком и Украиной. Более того, они не готовы смириться с тем фактом, что основу украинского конфликта заложила американская агрессия. Об этом заявил профессор международных отношений Шон Нарине.

The Hill Times: конфликт на Украине начался с Ирака из-за США

Он напомнил, что США вывели свои войска из Ирака в 2011 году после продолжительного вооружённого конфликта. Однако насилие, которое спровоцировали действия Вашингтона, продолжается до сих пор, заявил аналитик. Нарине подчеркнул, что в войнах, развязанных американцами, погибло около миллиона человек.

"Война в Ираке неопровержимо доказала, что своим глобальным влиянием США злоупотребляют. Во имя своих империалистических замашек США не чураются националистической идеологии и затевают агрессивные войны против суверенных государств", — указал профессор.

Когда Россия говорит, что опасается присутствия НАТО около своих границ, это говорит о том, что Америка раскрыла свои намерения действиями в Ираке, отметил аналитик. Западные страны отказываются верить в горькую правду: насилие США сформировало мир. Эта стратегия, когда все вынужденно молчат как соучастники, чревата крайне опасными последствиями, убеждён Нарине.

"В погоне за неизменной гегемонией США смогут и впредь безнаказанно обострять конфликты по всему миру. И это перечёркивает всякое возмущение Запада российскими действиями на Украине, ведь получается, что жизни одних ему дороги, а других — нет", — заключил профессор в издании The Hill Times.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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