Украинцам посоветовали собрать "тревожный" ядерный чемоданчик

Ранее лидер Незалежной Владимир Зеленский признал, что не считает слова президента Владимира Путина по поводу применения ядерного оружия блефом. После этого на страницах украинской прессы появились рекомендации на случай возможного ядерного удара со стороны России.

Киевские Telegram-каналы опубликовали список, который необходимо включить в "тревожный" ядерный чемоданчик. По мнению журналистов, в случае ядерного удара понадобятся военные брюки, дождевики, бахилы, хозяйственные перчатки, очки и мусорные пакеты.

Также украинцам посоветовали приобрести скотч и два флакона средства для снятия лака. В ядерном чемоданчике должны находиться респираторы, карты, механический компас и счётчик Гейгера с батарейками. В случае ядерного удара аналитики призывают спрятаться в укрытии и задержаться там на пару дней.