Роскошное цветение: эта шикарная лиана станет ценным украшением дома

Квисквалис — красивая вечнозелёная лиана из тропиков, считается редким и ценным растением для дома и оранжерей. Его главное преимущество — в роскошных соцветиях, начинающихся с белоснежных цветков и постепенно приобретающих розово-малиновый оттенок всего за пару дней.
Культура этого растения подразумевает создание комфортных условий для цветения с весны до осени. В домашних условиях оно предпочитает яркое освещение и температуру 23-25 градусов летом, а также не ниже 12 градусов зимой. Регулярный полив, опрыскивание для поддержания влажности воздуха, и подкармливание раз в месяц удобрениями для красивоцветущих растений обеспечивают здоровый рост квисквалиса.
Чтобы обеспечить ему оптимальный субстрат, используют легкие и водопроницаемые почвы с немного повышенной кислотностью, иногда с добавлением речного песка или перлита для улучшения дренажа.
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