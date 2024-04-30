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Роскошное цветение: эта шикарная лиана станет ценным украшением дома

Почему стоит посадить квисквалис

1:03
Садоводство » Цветы

Квисквалис — красивая вечнозелёная лиана из тропиков, считается редким и ценным растением для дома и оранжерей. Его главное преимущество — в роскошных соцветиях, начинающихся с белоснежных цветков и постепенно приобретающих розово-малиновый оттенок всего за пару дней.

Почему стоит посадить квисквалис
Фото: https://www.pikiwiki.org.il/image/view/9624 by ד"ר אבישי טייכר is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Культура этого растения подразумевает создание комфортных условий для цветения с весны до осени. В домашних условиях оно предпочитает яркое освещение и температуру 23-25 градусов летом, а также не ниже 12 градусов зимой. Регулярный полив, опрыскивание для поддержания влажности воздуха, и подкармливание раз в месяц удобрениями для красивоцветущих растений обеспечивают здоровый рост квисквалиса.

Чтобы обеспечить ему оптимальный субстрат, используют легкие и водопроницаемые почвы с немного повышенной кислотностью, иногда с добавлением речного песка или перлита для улучшения дренажа.

Квисквалис/цветущий кустарник/
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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