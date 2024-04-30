Эти растения смертельно опасны для собак: не только коты могут страдать от цветочков

Часто говорят о том, что кошки уделяют много внимания домашним растениям, поэтому при выборе цветов важно учитывать безопасность всех обитателей дома.
Также и собаки могут столкнуться с угрозами от некоторых растений.
Вот список наиболее опасных комнатных растений:
Алоэ
Хотя алоэ считается безопасным для людей и используется в народной медицине и косметологии, у собак может быть совершенно иная реакция. Взаимодействие с алоэ может быть для них смертельно опасным.
Сансевиерия
Это растение ценится за его неприхотливость в уходе и положительное влияние на качество воздуха. Однако оно может быть вредным для пищеварительной системы собак.
Диффенбахия
Невозможно не заметить этот цветок из-за его внешней привлекательности, который может украсить любое помещение. Тем не менее, он может негативно сказаться на здоровье собак.
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