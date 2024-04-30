Эти растения смертельно опасны для собак: не только коты могут страдать от цветочков

Ветеринары назвали опасные для собак растения

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Часто говорят о том, что кошки уделяют много внимания домашним растениям, поэтому при выборе цветов важно учитывать безопасность всех обитателей дома.

Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Также и собаки могут столкнуться с угрозами от некоторых растений.

Вот список наиболее опасных комнатных растений:

Алоэ

Хотя алоэ считается безопасным для людей и используется в народной медицине и косметологии, у собак может быть совершенно иная реакция. Взаимодействие с алоэ может быть для них смертельно опасным.

Сансевиерия

Это растение ценится за его неприхотливость в уходе и положительное влияние на качество воздуха. Однако оно может быть вредным для пищеварительной системы собак.

Диффенбахия

Невозможно не заметить этот цветок из-за его внешней привлекательности, который может украсить любое помещение. Тем не менее, он может негативно сказаться на здоровье собак.