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Петр Ермилин
Как вырастить сладкую ежевику на даче

Большая и сладкая: секреты выращивания ежевики

2:35
Садоводство

Ежевика — это растение, которое радует и детей, и взрослых вкусными и полезными ягодами.
Однако ее выращивание может представлять некоторые сложности, особенно для начинающих садоводов.

Большая и сладкая: секреты выращивания ежевики
Фото: unsplash. com

1. Подготовка почвы

Подготовка почвы — это первый и важный шаг в выращивании ежевики. Растение предпочитает рыхлую, плодородную и хорошо дренированную почву. Перед посадкой рекомендуется вырыть яму размером около 50x50 см и улучшить почву органическими удобрениями, такими как компост или перегной.

2. Правильное местоположение

Ежевика любит солнечные места, поэтому выбирайте для нее открытое пространство без затенения. Также учитывайте, что ежевика может стать довольно большим кустом, поэтому предоставьте растению достаточно места для распространения.

3. Полив

Ежевика нуждается в регулярном поливе, особенно в период созревания ягод. Убедитесь, что почва всегда слегка увлажнена, но избегайте переувлажнения, чтобы не вызвать гниение корней. В период засухи увеличьте частоту полива.

4. Удобрение

Ежевика отзывчива к удобрениям, особенно калийно-фосфорным. Вносите удобрения в почву весной и осенью, чтобы обеспечить растению необходимые питательные вещества для активного роста и развития.

5. Поддержка растения

Ежевика имеет длинные и гибкие побеги, которые могут нуждаться в поддержке. Используйте опоры или специальные решетки для крепления побегов и предотвращения их слома под тяжестью плодов.

6. Обрезка

Обрезка — один из главных секретов успешного выращивания ежевики. Регулярная обрезка позволяет укрепить куст, убрать старые и больные ветви, а также способствует образованию новых побегов, на которых будут формироваться ягоды. Обрезку рекомендуется проводить в период покоя растения, осенью или в начале весны.

7. Защита от вредителей и болезней

Ежевика может стать добычей различных вредителей и страдать от болезней. Проводите регулярные осмотры растения и при необходимости применяйте натуральные или химические средства защиты. Особенно следите за состоянием листьев и ягод, чтобы предотвратить развитие болезней и повреждений.

ЕЖЕВИКА - посадка, обрезка, уход//Все секреты большого урожая
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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