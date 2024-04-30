Готовим полезный имбирный чай с мёдом: спасёт от газообразования, рефлюкса и других проблем с ЖКТ

Имбирь помогает при расстройстве желудка, избавляет от газообразования, может даже предотвратить рефлюкс и вздутие живота, поскольку стимулирует перистальтику желудочно-кишечного тракта и снижает давление на пищеводный сфинктер. Чтобы добиться нужного эффекта, приготовьте имбирный чай.
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Ингредиенты
1–2 ломтика корня имбиря,
1 стакан кипятка,
мёд (по желанию).
Приготовление
Положите ломтики корня имбиря в кружку, затем залейте кипятком.