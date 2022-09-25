Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал слова президента России Владимира Путина по поводу применения ядерного оружия и признал, что подобный приказ действительно может быть отдан.
"Возможно, вчера это был блеф. Теперь это может стать реальностью. Я не думаю, что он блефует", — отметил Зеленский в эфире телеканала CBS.
Также лидер Незалежной считает, что мир "сдерживает" Путина и угрозы со стороны Москвы. Более того, он призвал западные страны продолжать оказывать на Россию давление.
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