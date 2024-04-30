Ловушки кремов: как понять, что средство не для вас

Три признака того, что крем не соответствует вашей коже

2:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В наше время часто случается так, что в социальных сетях начинается настоящий бум вокруг какого-то продукта: каждый отзыв о нем лучше предыдущего, и всем кажется, что это именно то, что им нужно. Так что неудивительно, что в конечном итоге его покупают почти все ваши знакомые. Но когда вы начинаете использовать этот продукт, вскоре осознаете, что что-то идет не так. Ваши проблемы с кожей усиливаются: возникают воспаления, которых раньше не было, и тональный крем начинает скатываться. Объяснения можно искать разные: ваша кожа не привыкла, вы нанесли средство неправильно, оно не впиталось вовремя, не в тот сезон, не с той сывороткой и так далее. Однако часто все оказывается намного проще: просто крем вам не подходит. Вот как это можно понять сразу, не рискуя испортить состояние вашей кожи. Получили советы от врача-косметолога.

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.

Реакция кожи: аллергические проявления. Первый и главный признак того, что крем не подходит, это возникновение реакции чувствительности кожи. Это может выражаться в покраснении, жжении, зуде или даже отеке после нанесения крема. Чаще всего это свидетельствует о аллергической реакции на один из компонентов средства. Определить, какой именно компонент вызвал аллергию, может быть сложно. В качестве причин могут выступать косметические отдушки, эфирные масла, натуральные экстракты, консерванты, красители или металлы. Существует способ провести патч-тест с участием гаптенов, чтобы выявить аллерген. Скатывание крема. Часто мы слышим, что крем скатывается из-за недостаточно чистой кожи или потому, что средство не успело высохнуть. Но на самом деле причины могут быть иные.

Первая причина — текстура и состав крема, которые не сочетаются с вашим типом кожи. Вторая причина — неполнота состава или химические компоненты, не соответствующие потребностям вашей кожи. Неудобство при использовании. Косметические средства, которые мы используем каждый день, должны быть комфортными и приятными. Это касается как мелочей, таких как отдушка и текстура, так и таких важных аспектов, как упаковка. Разные люди могут предпочитать разные форматы и ароматы, поэтому при выборе косметики обращайте внимание на эти детали с самого начала.