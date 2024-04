Ловушки кремов: как понять, что средство не для вас

В наше время часто случается так, что в социальных сетях начинается настоящий бум вокруг какого-то продукта: каждый отзыв о нем лучше предыдущего, и всем кажется, что это именно то, что им нужно. Так что неудивительно, что в конечном итоге его покупают почти все ваши знакомые. Но когда вы начинаете использовать этот продукт, вскоре осознаете, что что-то идет не так. Ваши проблемы с кожей усиливаются: возникают воспаления, которых раньше не было, и тональный крем начинает скатываться. Объяснения можно искать разные: ваша кожа не привыкла, вы нанесли средство неправильно, оно не впиталось вовремя, не в тот сезон, не с той сывороткой и так далее. Однако часто все оказывается намного проще: просто крем вам не подходит. Вот как это можно понять сразу, не рискуя испортить состояние вашей кожи. Получили советы от врача-косметолога.

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.