Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автовладельцам рассказали о важности отметки AS в водительском удостоверении
АС: работа по совместительству на больничном не нарушает закон
Кинологи назвали раздражающие собаку привычки
Netflix выпустит сериал "Скуби-Ду"
Медведев признался, что его возможный соперник в "Мастерсе" Надаль играл здорово
Британские учёные считают, что сахарозаменитель неотам может повредить кишечник
Ветеринары назвали опасные для собак растения
Как отличить фейковые отзывы от настоящих при выборе места отдыха
Как приготовить имбирный чай
Ловушки кремов: как понять, что средство не для вас

Три признака того, что крем не соответствует вашей коже

2:34
Моя семья » Красота и стиль

В наше время часто случается так, что в социальных сетях начинается настоящий бум вокруг какого-то продукта: каждый отзыв о нем лучше предыдущего, и всем кажется, что это именно то, что им нужно. Так что неудивительно, что в конечном итоге его покупают почти все ваши знакомые. Но когда вы начинаете использовать этот продукт, вскоре осознаете, что что-то идет не так. Ваши проблемы с кожей усиливаются: возникают воспаления, которых раньше не было, и тональный крем начинает скатываться. Объяснения можно искать разные: ваша кожа не привыкла, вы нанесли средство неправильно, оно не впиталось вовремя, не в тот сезон, не с той сывороткой и так далее. Однако часто все оказывается намного проще: просто крем вам не подходит. Вот как это можно понять сразу, не рискуя испортить состояние вашей кожи. Получили советы от врача-косметолога.

Три признака того, что крем не соответствует вашей коже
Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.
  1. Реакция кожи: аллергические проявления. Первый и главный признак того, что крем не подходит, это возникновение реакции чувствительности кожи. Это может выражаться в покраснении, жжении, зуде или даже отеке после нанесения крема. Чаще всего это свидетельствует о аллергической реакции на один из компонентов средства. Определить, какой именно компонент вызвал аллергию, может быть сложно. В качестве причин могут выступать косметические отдушки, эфирные масла, натуральные экстракты, консерванты, красители или металлы. Существует способ провести патч-тест с участием гаптенов, чтобы выявить аллерген.
  2. Скатывание крема. Часто мы слышим, что крем скатывается из-за недостаточно чистой кожи или потому, что средство не успело высохнуть. Но на самом деле причины могут быть иные.
    Первая причина — текстура и состав крема, которые не сочетаются с вашим типом кожи. Вторая причина — неполнота состава или химические компоненты, не соответствующие потребностям вашей кожи.
  3. Неудобство при использовании. Косметические средства, которые мы используем каждый день, должны быть комфортными и приятными. Это касается как мелочей, таких как отдушка и текстура, так и таких важных аспектов, как упаковка. Разные люди могут предпочитать разные форматы и ароматы, поэтому при выборе косметики обращайте внимание на эти детали с самого начала.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
ВСУ бегут из посёлка Керамик, в Работино поднят флаг России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Семь советов от профессионального бариста, которые помогут приготовить идеальный кофе в турке
Семь советов от профессионального бариста, которые помогут приготовить идеальный кофе в турке
Последние материалы
Как отличить фейковые отзывы от настоящих при выборе места отдыха
Большая и сладкая: секреты выращивания ежевики
Как приготовить имбирный чай
Три признака того, что крем не соответствует вашей коже
Эксперт рассказал, как без бортового компьютера узнать остаток топлива в авто
Почему стоит посадить квисквалис
Составлен список голливудских актёров, которые чаще других "умирают" в кадре
Как много волос может выпадать в течение дня и когда следует начать беспокоиться
Вьетнам впервые вышел на второе место в мире по экспорту кофе
Какие выпады или альтернативные упражнения можно выполнять при ходьбе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников