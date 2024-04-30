Понимание сезонного выпадения волос: причины, закономерности и пути решения

Чрезмерное выпадение волос, особенно заметное осенью и весной, вызывает беспокойство у многих людей. Американская академия дерматологии (AAD) проводит различие между нормальным и патологическим выпадением волос. AAD предполагает, что, хотя нормальное ежедневное выпадение волос составляет от 50 до 100 волосков, превышение этого показателя может указывать на патологическое состояние.
Различные стрессовые факторы, включая значительную потерю веса, роды, сильный эмоциональный стресс, высокую температуру или недавнюю операцию, часто предшествуют чрезмерному выпадению волос. Это выпадение обычно достигает максимума примерно через четыре месяца после стрессового события, затем постепенно спадает в течение 6-9 месяцев по мере восстановления организма. Однако постоянный стресс может продлить потерю волос.
Если наблюдается чрезмерное выпадение волос, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу.
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