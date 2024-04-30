Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автовладельцам рассказали о важности отметки AS в водительском удостоверении
АС: работа по совместительству на больничном не нарушает закон
Кинологи назвали раздражающие собаку привычки
Netflix выпустит сериал "Скуби-Ду"
Медведев признался, что его возможный соперник в "Мастерсе" Надаль играл здорово
Британские учёные считают, что сахарозаменитель неотам может повредить кишечник
Ветеринары назвали опасные для собак растения
Как отличить фейковые отзывы от настоящих при выборе места отдыха
Как приготовить имбирный чай
Понимание сезонного выпадения волос: причины, закономерности и пути решения

Как много волос может выпадать в течение дня и когда следует начать беспокоиться

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Чрезмерное выпадение волос, особенно заметное осенью и весной, вызывает беспокойство у многих людей. Американская академия дерматологии (AAD) проводит различие между нормальным и патологическим выпадением волос. AAD предполагает, что, хотя нормальное ежедневное выпадение волос составляет от 50 до 100 волосков, превышение этого показателя может указывать на патологическое состояние.

Как много волос может выпадать в течение дня и когда следует начать беспокоиться
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Различные стрессовые факторы, включая значительную потерю веса, роды, сильный эмоциональный стресс, высокую температуру или недавнюю операцию, часто предшествуют чрезмерному выпадению волос. Это выпадение обычно достигает максимума примерно через четыре месяца после стрессового события, затем постепенно спадает в течение 6-9 месяцев по мере восстановления организма. Однако постоянный стресс может продлить потерю волос.

Если наблюдается чрезмерное выпадение волос, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
ВСУ бегут из посёлка Керамик, в Работино поднят флаг России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Семь советов от профессионального бариста, которые помогут приготовить идеальный кофе в турке
Семь советов от профессионального бариста, которые помогут приготовить идеальный кофе в турке
Последние материалы
Как отличить фейковые отзывы от настоящих при выборе места отдыха
Большая и сладкая: секреты выращивания ежевики
Как приготовить имбирный чай
Три признака того, что крем не соответствует вашей коже
Эксперт рассказал, как без бортового компьютера узнать остаток топлива в авто
Почему стоит посадить квисквалис
Составлен список голливудских актёров, которые чаще других "умирают" в кадре
Как много волос может выпадать в течение дня и когда следует начать беспокоиться
Вьетнам впервые вышел на второе место в мире по экспорту кофе
Какие выпады или альтернативные упражнения можно выполнять при ходьбе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников