Британские учёные заявляют, что сахарозаменитель неотам может стать причиной синдрома раздражённого кишечника

Британские учёные считают, что сахарозаменитель неотам может повредить кишечник

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Проведённое исследование показало, что сахарозаменитель неотам может повредить эпителий кишечника, а это приведёт к гибели эпителиальных клеток.

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Этот подсластитель плохо действует также на бактерии, которые находятся в кишечнике.

Британские учёные считают, что регулярный приём неотама может стать причиной синдрома раздражённого кишечника и сепсиса, сообщает Frontiers in Nutrition.

Учёный Хавови Чичгера ранее уже доказал, что похожие повреждения кишечника могут вызвать сахарозаменители сукралоза, сахарин и аспартам.