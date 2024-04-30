Британские учёные заявляют, что сахарозаменитель неотам может стать причиной синдрома раздражённого кишечника

Проведённое исследование показало, что сахарозаменитель неотам может повредить эпителий кишечника, а это приведёт к гибели эпителиальных клеток.
Этот подсластитель плохо действует также на бактерии, которые находятся в кишечнике.
Британские учёные считают, что регулярный приём неотама может стать причиной синдрома раздражённого кишечника и сепсиса, сообщает Frontiers in Nutrition.
Учёный Хавови Чичгера ранее уже доказал, что похожие повреждения кишечника могут вызвать сахарозаменители сукралоза, сахарин и аспартам.
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