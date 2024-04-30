Вы не поверите, но ваш старый автомобиль может показать уровень топлива без компьютера! Узнайте как

Эксперт рассказал, как без бортового компьютера узнать остаток топлива в авто

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

В эпоху, когда подавляющее большинство современных автомобилей оборудованы встроенными компьютерами, которые могут легко показать водителю уровень топлива, владельцы более старых моделей могут испытывать трудности в определении количества топлива в баке.

Фото: Wikipedia by C Ling Fan is licensed under CC BY 2.0

Однако, как отмечает автомеханик с двадцатилетним опытом, существует надежный метод для определения уровня топлива даже в автомобилях без электронных систем контроля, о котором сообщает сайт NaAvtotrasse.

Эксперт предлагает следующую простую процедуру для входа в скрытый диагностический режим, который поможет владельцам автомобилей узнать остаток топлива:

Сначала нужно найти кнопку сброса суточного пробега, которая обычно расположена на панели приборов.

Затем выключить зажигание.

Держать нажатой найденную кнопку.

Повернуть ключ в замке зажигания до положения "Вкл", не запуская двигатель.

Отпустить кнопку.

Стоит отметить, что в некоторых автомобилях вместо поворота ключа может потребоваться нажатие кнопки "Start".

Для отображения данных о топливе выполните следующие шаги:

Нажать дважды на кнопку сброса пробега.

Далее на экране должны появиться иконка заправочной станции и данные о доступном объеме топлива.

Однако следует помнить, что этот метод не подходит для всех моделей автомобилей. По словам механика, он особенно эффективен для марок Renault и Nissan, а также для некоторых моделей Lada.