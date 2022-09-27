Власти ЛНР и ДНР в случае присоединения к РФ примут решение о введении военного положения на своих территориях вместе с Москвой. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
По его словам, военные ЛНР готовы к любым распоряжениям со стороны российского руководства после оглашения итогов референдума. Он также добавил, что бойцы из Донбасса всегда чётко исполняют приказы.
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