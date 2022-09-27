Пасечник: ЛНР и ДНР примут решение по военному положению с руководством РФ

Власти ЛНР и ДНР в случае присоединения к РФ примут решение о введении военного положения на своих территориях вместе с Москвой. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По его словам, военные ЛНР готовы к любым распоряжениям со стороны российского руководства после оглашения итогов референдума. Он также добавил, что бойцы из Донбасса всегда чётко исполняют приказы.