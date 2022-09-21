Экономист Колташов назвал Германию колонией США

По мнению экономиста и политолога Василия Колташова, Германию никак нельзя назвать суверенным государством, потому что она фактически является колонией США. И именно по этой причине ФРГ не может быть полноправным членом Совбеза ООН.

Политолог подчеркнул, что немецкий канцлер Олаф Шольц полностью находится под американским влиянием.

"Я считаю, что после того, как из ФРГ будут выведены все американские солдаты, а Олаф Шольц отправится на скамью подсудимых вместе с Анналеной Бербок и будет судим за ущерб, который он наносит экономике и обществу, Германию можно принять в Совет Безопасности ООН", — сказал Колташов в беседе с ФАН.

А для того, чтобы стать постоянным участником Совбеза ООН Германии придётся доказать невозможное — то, что она является независимым, суверенным, миролюбивым государством, добавил Колташов, подчеркнув, что к сегодняшней ФРГ эти определения не имеют никакого отношения. Эксперт отметил, что Германия сегодня ведёт агрессивно-милитаристскую политику, которая находится под полным контролем США.