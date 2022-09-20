Шольц: результаты референдума в Донбассе не будут признаны в Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал журналистам об отношении к референдумам, которые должны состояться в Донбассе.

Политик заверил, что Германия не намерена признавать итоги референдумов, которые он назвал "имитацией" настоящего голосования.

Также канцлер ФРГ напомнил о поддержке Украины, и призвал ВС РФ покинуть её территорию.

"Россия должна вывести свои войска. У Украины есть право защищать целостность, суверенитет… своей страны. В этом мы поддерживаем Украину. В этой связи совершенно ясно, что эта имитация референдумов не может быть признана", — сказал Шольц на полях генассамблеи ООН.

23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы по вопросу вхождения в состав России.