Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал журналистам об отношении к референдумам, которые должны состояться в Донбассе.
Политик заверил, что Германия не намерена признавать итоги референдумов, которые он назвал "имитацией" настоящего голосования.
Также канцлер ФРГ напомнил о поддержке Украины, и призвал ВС РФ покинуть её территорию.
"Россия должна вывести свои войска. У Украины есть право защищать целостность, суверенитет… своей страны. В этом мы поддерживаем Украину. В этой связи совершенно ясно, что эта имитация референдумов не может быть признана", — сказал Шольц на полях генассамблеи ООН.
23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы по вопросу вхождения в состав России.
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