Политолог Пётр Своик: Токаев решился на досрочные выборы из-за СВО на Украине

Токаев переживает за будущее Казахстана и роль страны в новом мироустройстве, а потому принял избираться на новый семилетний срок. Так казахстанский политолог Пётр Своик прокомментировал Pravda.Ru решение президента республики объявить внеочередные выборы.

Те два с половиной года, которые Касым-Жомарт Токаев провёл в президентском кресле, являлись транзитным периодом двоевластия, отметил эксперт.

"Этот период был закончен с январскими событиями и попыткой январского госпереворота", — уверен Своик.

Он считает, что обновлением мандата президент Казахстана подведёт итог под этим прошлым.

Но более важно, по словам политолога, будущее страны. Начавшиеся в конце февраля перемены на геополитической арене будут длительным процессом, а потому республике важно твёрдо стоять на ногах.

"Сама военная стадия включает в себя не только обмен артиллерийскими ударами. Это еще и санкционная война, это борьба за установление технологического суверенитета на евразийском пространстве", — напомнил специалист.

Текущие процессы могут занять длительный срок, а потому даже семи лет может не хватить Токаеву, чтобы справиться с будущими серьёзными вызовами.

"Всё это потребует больших усилий, длительного времени. Поэтому семилетний мандат здесь выглядит вполне логичным", — резюмировал политолог.

В начале сентября президент Казахстана заявил о необходимости провести внеочередные выборы лидера государства осенью 2022 года. Согласно его инициативе, глава республики будет избираться на семь лет.