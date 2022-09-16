Токаев переживает за будущее Казахстана и роль страны в новом мироустройстве, а потому принял избираться на новый семилетний срок. Так казахстанский политолог Пётр Своик прокомментировал Pravda.Ru решение президента республики объявить внеочередные выборы.
Те два с половиной года, которые Касым-Жомарт Токаев провёл в президентском кресле, являлись транзитным периодом двоевластия, отметил эксперт.
"Этот период был закончен с январскими событиями и попыткой январского госпереворота", — уверен Своик.
Он считает, что обновлением мандата президент Казахстана подведёт итог под этим прошлым.
Но более важно, по словам политолога, будущее страны. Начавшиеся в конце февраля перемены на геополитической арене будут длительным процессом, а потому республике важно твёрдо стоять на ногах.
"Сама военная стадия включает в себя не только обмен артиллерийскими ударами. Это еще и санкционная война, это борьба за установление технологического суверенитета на евразийском пространстве", — напомнил специалист.
Текущие процессы могут занять длительный срок, а потому даже семи лет может не хватить Токаеву, чтобы справиться с будущими серьёзными вызовами.
"Всё это потребует больших усилий, длительного времени. Поэтому семилетний мандат здесь выглядит вполне логичным", — резюмировал политолог.
В начале сентября президент Казахстана заявил о необходимости провести внеочередные выборы лидера государства осенью 2022 года. Согласно его инициативе, глава республики будет избираться на семь лет.
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