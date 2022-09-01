Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости провести внеочередные выборы главы государства осенью 2022 года. Токаев также призвал пересмотреть сроки полномочия президента.

"Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью", — цитирует его слова РИА Новости.

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