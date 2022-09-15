19FortyFive: титановые подлодки РФ "Лира" стали легендами на Западе

Бывший офицер армии США Брент М. Иствуд рассказал в статье для 19FortyFive, что титановые подлодки РФ "Лира" стали легендами на Западе.

Иствуд заявил, что легендарность подлодки "Лира" подтверждается тем, что их упоминал в своём романе американский писатель Том Клэнси. Книга "Охота за Красным Октябрём" стала бестселлером на Западе.

Иствуд рассказал, что корпус подлодки был сделан не из стали, а из титана. Это, по его словам, позволяло ускользать "Лире" за пределы досягаемости противолодочного оружия. Корпус также может выдержать значительные нагрузки.

В "Лире" использовали реакторы с жидкометаллическим теплоносителем. Она отличалась небольшими размерами и могла разогнать подлодку до скоростей 41 узел в подводном положении. Чтобы достичь таких показателей требовалось менее минуты. Экипаж из 32 человек работал в основном в центре корабля. Носовая и кормовая секция, по словам Иствуда, могли быть герметизированы для повышения живучести.

Корабли типа "Альфа" стали прорывом для России и вызвали беспокойство у США и стран НАТО. Всё дошло до того, что на Западе даже стали слагать легенды о неуловимых подлодках.