Fox News: госдолг США приближается к 31 трлн долларов и продолжает расти

Государственный долг США впервые за всю историю может превысить отметку в 31 триллион долларов. Ранее Министерство финансов сообщило, что на данный момент национальный долг страны составляет 30,9 триллиона долларов и продолжает увеличиваться.

Во время пандемии коронавирусной инфекции Вашингтон поставил абсолютный рекорд, потратив на 3,1 триллиона больше, чем получил. В прошлом году бюджетный дефицит снизился до 2,8 триллиона. Эксперты полагают, что к концу нынешнего фискального года эта цифра составит около одного триллиона долларов, сообщает Fox News.