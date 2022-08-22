Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев допустил, что американские власти сообщат о дефолте по внешнему долгу. Причиной послужит постоянное заимствование средств, отметил политик.
"Вашингтон объявит дефолт, как он уже это делал, в отношении обязательств перед РФ", — сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба СБ.
Как напомнил чиновник, госдолг Штатов достиг 30 триллионов долларов. По мнению секретаря Совбеза, Вашингтон "украдёт" активы стран в долларах и евро.
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