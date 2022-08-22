Патрушев спрогнозировал дефолт в США

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев допустил, что американские власти сообщат о дефолте по внешнему долгу. Причиной послужит постоянное заимствование средств, отметил политик.

"Вашингтон объявит дефолт, как он уже это делал, в отношении обязательств перед РФ", — сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба СБ.

Как напомнил чиновник, госдолг Штатов достиг 30 триллионов долларов. По мнению секретаря Совбеза, Вашингтон "украдёт" активы стран в долларах и евро.