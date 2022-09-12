Sohu: Китай сможет эффективно сдерживать США после внедрения российских С-400

Тяжёлая промышленность России находится на высоком уровне, и многие страны хотят иметь на вооружении своих армий новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) российского производства. Пекин уже приобрёл у Москвы несколько единиц С-400.

Главная особенность российского ЗРК С-400 состоит в том, что дальность стрельбы комплекса составляет 400 километров. Более того, максимальная дальность перехвата баллистических ракет превосходит даже американские ЗРК, заявили китайские эксперты.

На вооружении армии Китая уже есть зенитно-ракетные комплексы дальнего действия HQ-9. Однако стоимость их изготовления очень высокая, поэтому приобретение российских ЗРК станет выгоднее для Пекина не только в военном плане, но и экономическом.

Китайские аналитики считают, что в случае устранения самолётов противника именно С-400 сыграют важную роль. Пекин внедряет российские ЗРК, поскольку комплексы позволят защитить опасные периферийные районы вокруг Китая, заявили эксперты.

"Если у китайцев будут системы С-400, то ВВС Соединенных Штатов больше не осмелятся свободно кружить в воздушном пространстве Китая", — заключили авторы Sohu.